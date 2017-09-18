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Жертвами тайфуна "Талим" в Японии стали два человека


Мощный тайфун "Талим", достигший японского острова Кюсю, привел к гибели двух человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщили в понедельник в метеорологическом агентстве Японии.

В частности, жертвами тайфуна стали 86-летняя женщина, дом которой был разрушен стихией, а также 60-летний мужчина-автомобилист.

По данным японского телеканала NHK, почти 40 жителей западной части страны получили ранения. Не менее трех человек числятся пропавшими без вести.

Скорость ветра тайфуна, обрушившегося на Японию, достигали 162 км/ч. Впоследствии стихия продвигалась в северо-восточном направлении и к утру понедельника достигла японской префектуры Хоккайдо.

 

 



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