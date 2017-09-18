Ученый рассказал, когда люди смогут жить вечно

Основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро в интервью изданию RT рассказал о технологиях омоложения, которые позволят жить вечно, а также о телепатических способностях человечества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По мнению футуролога, в ближайшие 20-30 лет появятся такие технологии, которые позволят омолаживать человека и позволять ему жить вечно.

"Мы сможем жить дольше, сохраняя организм в хорошем состоянии, а наша конечная цель — получить возможность жить вечно", — сказал ученый.

Он также заявил об отсутствии биологического предела человеческой жизни.