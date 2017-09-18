Мать Армения - Родина всех армян, независимо от политических и иных пристрастий – президент РА

Поощрение взаимной вовлечённости со всеми слоями Диаспоры, содействие сохранению армянства в Диаспоре, оказание и координация помощи оказавшимся в чрезвычайных ситуациях нашим соотечественникам, в особенности, сирийским армянам, было стержнем государственной политики. Так сказал президент РА Серж Саргсян на открытии VIВсеармянской конференции Армения-Диаспора, отметив, что в течение 26 лет независимости представители нашей предпринимательской общественности осуществили многие пожертвования и благотворительные проекты в Армении и Арцахе. Сделаны инвестиции также в наше светлое будущее в лице центов «Тумо», «Смарт-центры» и др.

«Сейчас мы говорим, что нужно сделать шаг вперёд и обратить в сторону Армении также те инвестиционный силы Диаспоры, которые хотят заниматься предпринимательством и получать доход, параллельно обустраивая нашу страну, создавая рабочие места, содействуя развитию социального капитала и, наконец, репатриации. Такие воодушевляющие примеры мы уже сегодня имеем», - как передает Арменпресс, сказал президент.

По его словам, для этого в Армении созданы все необходимые условия и инвестиционная среда. Вовлечение наших сестёр и братьев Диаспоры позволит также обогатить и развить нашу армянскую предпринимательскую культуру, поднимет привлекательность страны для внешних рынков, приемлемость в мире, умножит наше богатство.

«Правительство приняло на себя обязательство всем бизнес-планам, независимо от объёмов инвестиций, оказывать всяческое содействие.Прочно стоящая на ногах наша Родина сегодня имеет силу и волю, наконец, разработать концепцию стратегического развития отношений Армения-Диаспора.

То поле, на котором мы будем строить сотрудничество Родина-Диаспора, - видение сильной и развитой Армении, независимого и безопасного Арцаха, организованных общин Диаспоры, с армянским духом, энергией и присущим армянам полётом мысли», - добавил он.

По словам Сержа Саргсяна, Мать Армения - Родина всех армян, независимо от политических и иных пристрастий.Мы знаем и ценим Диаспору в её многообразной сущности.

«В последние годы по разным поводам я встречаюсь со многими молодыми людьми, достигшими большого успеха или ещё находящимися на этом пути, вижу их рвение быть полезными Родине. Мы должны найти новые пути для обеспечения их вовлечённости.Наши общины Диаспоры разнообразны и неоднородны, в зависимости от того, когда и по каким причинам они сформировались. Неоднородны как по их историческому опыту, так и по политическим взглядам. Будучи своеобразными, сети должны переплетаться и сотрудничать друг с другом как для достижения успеха в принимающей их стране, так и с целью строительства будущего Матери-Армении», - сказал президент.

Говоря о будущем Диаспоры, сохранении самобытности в разных общинах, культурном развитии и интегрировании в чужие общества и достижении успеха, несомненно, нужно иметь в виду важные происходящие в мире перемены и шагать в ногу со временем.

«Глобальные миграционные тенденции касаются также Армении и рассеянных по миру армянских общин. Происходит миграция больших групп людей не только из стран бывшего социалистического лагеря в страны имеющие более привлекательные рынки труда, но и из стран Ближнего Востока в Канаду, Соединённые Штаты и Европу.Мы сегодня свидетели того, как меняется именно структура состоявшихся общин Диаспоры. Да, мы видим, что Армения и различные армянские общины стали сообщающимися сосудами. Наша задача, чтобы эти контакты и коммуникации послужили развитию и усилению как Армении, так и армянской общины, находящейся в любом уголке мира», - добавил президент.