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В Дубае открылся первый в мире "умный" полицейский участок


Полностью автоматизированный "умный" полицейский участок открылся в Дубае. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник эмиратское издание Gulf News.

Согласно изданию, это первый в мире подобный полицейский участок. Его посетители могут воспользоваться 60 видами услуг, например, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП.

Отмечается, что общение с полицейскими происходит посредством видеосвязи и по электронной сети. "Умный" полицейский участок будет работать круглосуточно.

В дальнейшем подобные полицейские участки планируется создать во всех районах жилой и коммерческой застройки в Дубае. По мнению полиции Дубая, это поможет разгрузить обычные полицейские участки, а также поможет победить распространенное предубеждение против обращения в правоохранительные органы.

 

 



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