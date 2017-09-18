Guardian: власти Кипра выручили с 2013 года €4 млрд за счет продажи паспортов ЕС

Правительство Республики Кипр выручило с 2013 года более €4 млрд за счет продажи паспортов ЕС, в том числе состоятельным россиянам и украинцам. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в воскресенье сообщила газета The Guardian.

По утверждению издания, "среди сотен людей, которые приобрели паспорта ЕС по спорным схемам" так называемой "золотой визы", оказались "владеющие миллиардами российские олигархи и представители украинской элиты, обвиняемые в коррупции". Право жить и работать во всей Европе было им предоставлено "в обмен на денежные вложения".

Газета указывает, что "более 400 паспортов, как предполагается, были выданы через эту схему только в прошлом году".