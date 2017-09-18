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Рано или поздно Арцах вернется к столу переговоров по урегулированию конфликта НК – министр ИД Арцаха


Министр  ИД Арцаха Карен Мирзоян уверен, что рано или поздно Арцах вернется к столу  переговоров по урегулированию конфликта НК.  В  своем выступлении на тематическом обсуждении «Внешнеполитическая повестка» в рамках  VI  Форума  Армения-Диаспора Карен Мирзоян выразил уверенность, что полноценное возвращение  Степанакерта  к  столу  переговоров придаст новый  импульс переговорам. 

«С этой  точкой зрения согласны как  в  Армении, так и в  международных структурах, а также посредники. Единственный, кто препятствует этому – Азербайджан  со своей  деструктивной  политикой», - как  передает Арменпресс, сказал Мирзоян.

Он заметил также, что Азербайджан идет на все, чтобы удержать Арцах вне переговорного процесса.

«Там прекрасно понимают, что полноценное  участие  Арцаха в переговорах сведет на нет все их надуманные  выкладки, которые они озвучивают уже много лет», - сказал глава внешнеполитического ведомства Арцаха.

 



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