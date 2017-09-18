Рано или поздно Арцах вернется к столу переговоров по урегулированию конфликта НК – министр ИД Арцаха

Министр ИД Арцаха Карен Мирзоян уверен, что рано или поздно Арцах вернется к столу переговоров по урегулированию конфликта НК. В своем выступлении на тематическом обсуждении «Внешнеполитическая повестка» в рамках VI Форума Армения-Диаспора Карен Мирзоян выразил уверенность, что полноценное возвращение Степанакерта к столу переговоров придаст новый импульс переговорам.

«С этой точкой зрения согласны как в Армении, так и в международных структурах, а также посредники. Единственный, кто препятствует этому – Азербайджан со своей деструктивной политикой», - как передает Арменпресс, сказал Мирзоян.

Он заметил также, что Азербайджан идет на все, чтобы удержать Арцах вне переговорного процесса.

«Там прекрасно понимают, что полноценное участие Арцаха в переговорах сведет на нет все их надуманные выкладки, которые они озвучивают уже много лет», - сказал глава внешнеполитического ведомства Арцаха.