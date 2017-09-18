Наша цель, чтобы Армения в 2040 году имела как минимум 4 миллиона жителей – Серж Саргсян

Наши шаги во все предстоящие годы будут направлены на увеличение темпов естественного роста населения Армении, существенное изменение соотношения эмиграции и иммиграции. Так сказал президент РА Серж Саргсян на открытии VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора.

«Обобщая достижения и упущения двадцати пяти лет независимости, на первом заседании Национального Собрания 6-ого созыва мы опубликовали наши представления об основных приоритетах на предстоящие 25 лет. Улучшение демографической ситуации Армении было там одним из основных акцентов.

Мы констатируем, что демографические тенденции в нашей стране чрезвычайно тревожны и являются следствием многочисленных объективных и субъективных факторов четверти века. Наши шаги во все предстоящие годы будут направлены на увеличение темпов естественного роста населения Армении, существенное изменение соотношения эмиграции и иммиграции», - как передает Арменпресс, сказал президент.

По словам президента, наша цель, чтобы Армения в 2040 году имела как минимум 4 миллиона жителей. Очевидно, что только увеличением уровня рождаемости, увеличением продолжительности жизни людей и другими улучшающими демографическую картину шагами мы с трудом достигнем этой цели, хотя и будем решительно двигаться вперёд по этим направлениям. Следовательно, целеустремлённость предполагает достижение в течение предстоящих 25 лет серьёзных показателей иммиграции в Армению.

«Именно реализация этой задачи станет, по-моему, основной темой обсуждения нескольких предстоящих конференций Армения-Диаспора. До следующей конференции мы завершим планирование всех наших действий, кристаллизуем как логику наших общих шагов, так и комплекс целей и дел, выпадающих на долю каждой общины Диаспоры», - сказал Серж Саргсян.

Президент подчеркнул, что следующая конференция Армения-Диаспора будет собранием для обсуждения общеармянской программы "4-х миллионная Армения" и действительным началом её реализации.

«Об этом договариваемся прямо сейчас, прямо здесь.

Структуры Армении и общеармянские уже долгое время ведут скоординированную работу для содействия репатриации молодых специалистов, предпринимателей из общин Диаспоры к армянской жизни, за что мы им благодарны. Думаю, что мы созрелидля серьёзного обсуждения вопроса об организации репатриации», добавил глава государства.