Продажа оружия только способствует углублению конфликта – Карен Мирзоян о продаже Россией оружия Азербайджану

Поставки оружия в зону противостояния только способствуют углублению конфликта и эскалации напряжения. В своем выступлении на тематическом обсуждении «Внешнеполитическая повестка» в рамках VI Форума Армения-Диаспора такое заявление озвучил министр ИД Арцаха Карен Мирзоян в ответ на вопрос о продаже Россией оружия Азербайджану.

«В этом вопросе наша позиция четкая, и мы не раз высказывали ее. Этот вопрос мы делаем предметом обсуждения на встречах в разных форматах, на рабочих дискуссиях, несколько раз даже выступали с заявлениями», - как передает Арменпресс, сказал Карен Мирзоян.

В ответ на вопрос о территориальных притязаниях Азербайджана к Арцаху, он подчеркнул, что по конституции Арцаха, ни один район Арцаха не может иметь иной статус.

«Все территории Арцаха имеют одинаковый статус и считаются неотъемлемой частью нашей страны. Мы руководствуемся именно этим конституциональным положением», - заключил Мирзоян.