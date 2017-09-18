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Продажа оружия только способствует углублению конфликта – Карен Мирзоян о продаже Россией оружия Азербайджану


Поставки оружия в зону противостояния только способствуют углублению конфликта и эскалации напряжения.  В  своем выступлении на тематическом обсуждении «Внешнеполитическая повестка» в рамках  VI  Форума  Армения-Диаспора такое заявление озвучил  министр  ИД Арцаха Карен Мирзоян в ответ на вопрос  о продаже Россией  оружия Азербайджану.

«В этом вопросе  наша позиция четкая, и мы  не  раз высказывали ее. Этот вопрос мы  делаем предметом обсуждения на встречах в разных форматах, на рабочих дискуссиях, несколько раз даже  выступали с заявлениями», -  как  передает Арменпресс, сказал Карен Мирзоян.

В ответ на вопрос о территориальных притязаниях Азербайджана к  Арцаху, он подчеркнул, что по конституции Арцаха, ни один район Арцаха не  может иметь иной  статус.

«Все территории Арцаха имеют одинаковый статус и считаются неотъемлемой  частью нашей  страны. Мы  руководствуемся именно этим конституциональным положением», - заключил Мирзоян.

 



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