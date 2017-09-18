СМИ: Турция и Франция подготовят план реагирования на референдум в Иракском Курдистане

Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон проработают совместную инициативу по реагированию на перспективы проведения референдума по независимости Иракского Курдистана (ИК). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник пишет газета Haberturk со ссылкой на свои высокопоставленные дипломатические источники.

По ее данным, Эрдоган во вторник в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН, намерен подробно обсудить с Макроном этот вопрос и предложить трехступенчатый план действий. Конкретное содержание мер реагирования (санкций) на голосование со стороны Анкары будет сформулировано 22 сентября в ходе заседания Совета нацбезопасности Турции. Пока же Эрдоган намерен предложить Парижу в качестве первого шага выступить с совместным призывом к Эрбилю не проводить референдум, запланированный на 25 сентября. Если ИК пойдет на это, то Анкара и Париж выступят в качестве посредников между курдами и официальным Багдадом в вопросах реализации конституционных прав населения ИК, спорных регионов (например Киркука) и подготовят соответствующую дорожную карту, что станет вторым пунктом этой инициативы.