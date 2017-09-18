И в Армении, и в Диаспоре мы приветствуем и ценим плюрализм – Серж Саргсян

В разных общинах Диаспоры, по причине тенденций глобализации, особенно в среде молодёжи растут ряды личностей, характеризующих себя как полиэтнические.Мы должны обратить особое внимание на эти тенденции и разработать новые программы для обеспечения культурного и профессионального развития нашей молодёжи, обогащения их идентичности.Так сказал президент РА Серж Саргсян на открытии VIВсеармянской конференции Армения-Диаспора.

«В этом плане особого почитания достойны организации, которые силами энтузиастов Диаспоры организовывают программы профессиональной стажировки, предоставляют возможности для молодёжных собраний в Армении. Мы должны как в Армении и Арцахе, так и в разных общинах Диаспоры обогащать нашу жизнь для молодых людей, их же силами.Как бы мы ни ценили усилия традиционных институтов и преданных своему делу отдельных личностей, хотел бы напомнить всем нам, что без конструктивного привлечения молодёжи, без нового поколения наши усилия не будут полноценными», - как передает Арменпресс, сказал президент.

Серж Саргсян посчитал важным подчеркнуть ещё одно, часто ошибочно воспринимаемое обстоятельство: унаследованный нами от наших дедов завет единства никогда не означал единомыслия или необходимости превалирования мнения большинства над мнением личности. Он подчеркнул: и в Армении, и в Диаспоре мы приветствуем и ценим плюрализм, что является важным условием для создания нового.

«Призыв к триединству Армения-Арцах-Диаспора не должен рассматриваться как антоним самостоятельности. Наоборот, сотрудничая, плечом к плечу и только при сопоставлении различных подходов мы можем достигнуть эффективных решений. Наша сила в нашем плюрализме.Во время каждого зарубежного путешествия я не упускаю повод на месте встретиться с представителями армянской общины. Все эти встречи выделяются особой теплотой, и я испытывал большую гордость, видя успехи наших сестёр и братьев. Везде я видел гордых армян, которые сохранили свой национальный облик и делают всё для того, чтобы передать от поколения к поколению наше богатое общее наследие», - сказал президент.

По его словам, во время каждой встречи он видел, что каждая община имеет свой особый облик. Во время каждой такой встречи он обращался к вам и просил сохранять армянскую идентичность и одновременно быть лучшими гражданами своей страны, отринуть забвение, но в то же время интегрироваться наилучшим образом.

Серж Саргсян подчеркнул, что четыре направления обсуждений, выбранные для VIВсеармянской конференции Армения-Диаспора, являются хорошей площадкой для того, чтобы поднять проблемы нашей объемной повестки, обсудить решения, сопоставить усилия разных государственных, общественных и общинных структур и утвердить новые направления тесного взаимодействия.