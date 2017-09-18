В Сент-Луисе задержали более 80 человек во время массовых протестов

Полиция американского Сент-Луиса (штат Миссури) сообщила о задержании более 80 человек в связи с протестами в городе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мы произвели более 80 задержаний. Мы изъяли по меньшей мере пять единиц оружия, ни одно из них не использовалось", — заявил глава полиции города Лоуренс О'Тул на пресс-конференции.

По его словам, в ходе столкновений пострадали несколько офицеров полиции, а также был нанесен ущерб многим зданиям. "Преступники, которых мы задержали, должны понести ответственность и преследоваться по закону… Это наш город и мы будем охранять его", — подчеркнул О'Тул.

Ранее сообщалось, что не менее восьми полицейских получили ранения в результате протестов в Сент-Луисе.

В пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, после чего протестующие начали акцию. Полиция сообщила, что демонстрация приобрела незаконный характер, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и задержали десятки человек.

AP Photo / Jeff Roberson