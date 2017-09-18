Мун Чжэ Ин заявил, что давление на КНДР заставит ее отказаться от ядерной программы

Республика Корея путем давления вынудит КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник видеообращении президента страны Мун Чжэ Ина к делегатам проходящего в Сеуле форума с участием представителей командования вооруженных сил разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Северная Корея должна осознать, что диалог и сотрудничество, а не ракеты и атомные бомбы, являются единственным способом обеспечить свою безопасность и гарантировать светлое будущее", - подчеркнул он.

Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул будет добиваться "жесткого наказания" Пхеньяна за его ракетные провокации, а также продолжающуюся разработку оружия массового уничтожения и средств его доставки. "Поступая так, мы не оставим Северу иного выхода, кроме отказа от ядерных и ракетных вооружений", - уверен он.

По словам южнокорейского лидера, действия КНДР являются "на данный момент самым серьезным и требующим срочного решения вопросом в области безопасности в регионе".



