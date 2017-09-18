Правящий режим Турции доказал: установление мира в регионе не в их интересах – Серж Саргсян

Отказавшись ратифицировать Цюрихские протоколы 2009г., правящий режим Турции доказал, что установление мира в регионе не в их интересах. Как передает Арменпресс, так заявил президент РА Серж Саргсян в своем выступлении на VI Форуме Армения-Диаспора.

«В этом сложнейшем регионе Армения пока вынуждена жить в условиях блока. Несмотря на нашу добрую волю, высоко оцененную международными партнерами нашу политическую смелость, Турция отказалась ратифицировать Цюрихские протоколы 2009г. Более того, попыталась сделать Армению заложницей этих протоколов – лишний раз доказав, что мир в регионе не в интересах нынешнему режиму. 5 февраля 2015г. я отозвал протоколы из повестки Национального собрания. В том же году с высокой трибуны ООН я выразил последнее слово Армении по этому вопросу, и эта позиция не изменилась», - как передает Арменпресс, сказал президент.

Серж Саргсян отметил, что перманентное отрицание Турции накануне 100-летия Геноцида армян превратилось в обыкновенное пренебрежение к ценностям современной цивилизации. «Многие лидирующие страны признали и осудили факт геноцида армян. Наши соотечественники в этих странах могут с гордостью отметить свою победу и с этим чувством гордости работать вместе с этими странами над формированием новой повестки», - сказал Серж Саргсян.