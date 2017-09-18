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Правящий режим Турции доказал: установление мира в регионе не в их интересах – Серж Саргсян


Отказавшись ратифицировать Цюрихские  протоколы 2009г., правящий  режим Турции доказал, что  установление  мира  в  регионе  не  в  их интересах. Как  передает Арменпресс, так заявил президент РА Серж Саргсян в  своем выступлении на VI  Форуме  Армения-Диаспора.

«В этом сложнейшем регионе Армения пока вынуждена жить в условиях блока. Несмотря  на  нашу  добрую волю, высоко оцененную международными партнерами нашу  политическую смелость, Турция  отказалась ратифицировать Цюрихские  протоколы 2009г. Более того, попыталась сделать Армению заложницей этих протоколов – лишний  раз доказав, что мир  в  регионе  не  в  интересах нынешнему  режиму. 5 февраля 2015г. я  отозвал протоколы из повестки Национального собрания. В том же  году с высокой  трибуны ООН я выразил последнее слово Армении по этому  вопросу, и эта  позиция не  изменилась», - как передает Арменпресс, сказал президент. 

Серж Саргсян отметил, что перманентное  отрицание  Турции накануне 100-летия  Геноцида армян превратилось в  обыкновенное пренебрежение к  ценностям современной цивилизации. «Многие лидирующие  страны признали и осудили факт геноцида армян. Наши соотечественники в этих странах могут с гордостью отметить свою победу и с этим чувством гордости работать вместе  с этими странами над формированием новой  повестки», - сказал Серж Саргсян.

 



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