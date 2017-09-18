Гваделупа, Доминика, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат и многие другие карибские острова готовятся к новому испытанию в лице урагана "Мария", сила ветра которого стремительно нарастает, говорят синоптики.

К вечеру воскресенья сила ветра "Марии" достигала уже 120 километров в час. Национальный центр США по ураганам поднял уровень новой стихии до урагана первой категории, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

На данный момент "Мария" следует примерно по той же траектории, что и "Ирма". С особой тревогой за ее продвижением следят власти американских и британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сент-Бартса, Сабы, Синт-Эстатиуса и Ангильи.

Некоторые из этих островов были в значительной мере разрушены "Ирмой" в начале этого месяца. Тогда погибли по меньшей мере 37 человек. Ожидается, что ураган достигнет восточной цепи Карибских островов к вечеру понедельника.

В настоящий момент центр урагана "Мария" находится примерно в двухстах километрах к северо-востоку от Барбадоса.