СМИ узнали национальности подозреваемых в теракте в лондонском метро

Задержанные по подозрению в причастности к теракту в лондонском метро, предположительно, являются беженцами из Ирака и Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Telegraph.

В субботу в районе порта Дувр британские полицейские задержали в связи с терактом 18-летнего молодого человека. Позднее в тот же день правоохранители Лондона задержали 21-летнего мужчину в районе Хаунслоу.

По данным Telegraph, задержанный 18-летний молодой человек, чье имя не называется, приехал в Великобританию из Ирака несколько лет назад. Второй, 21-летний подозреваемый по имени Яхья Фаррух является выходцем из Сирии, сообщает издание.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.