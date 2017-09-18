Восемь человек погибли в Румынии из-за урагана

По меньшей мере восемь человек стали жертвами урагана на западе Румынии, 67 пострадали, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Больше всего людей погибло в районе города Тимишоары, где скорость ветра достигала 100 километров в час. Буря повалила множество деревьев и сорвала крыши с домов. В отдельных районах нарушена подача воды и электроэнергии. Мэр города Николае Робу в эфире местного телеканала Digi 24 сказал, что об надвигающемся урагане никого не предупредили. Экстренные службы посоветовали людям не выходить из дома и не проходить под деревьями и линиями электропередач.

Сейчас буря движется по направлению к Украине.