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США и Южная Корея планируют новые учения с участием американского авианосца


Республика Корея и Соединенные Штаты проведут в начале октября маневры с участием американского авианосца в ответ на ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующий доклад южнокорейского министерства национальной обороны представлен в Национальном собрании (парламенте) страны.

Отмечается, что со стороны США в маневрах примет участие ударная группа ВМС во главе с атомным авианосцем Carl Vinson или Ronald Reagan. Не исключено, что к учениям присоединится также Япония, добавляет Yonhap.


 



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