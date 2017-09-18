Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

Лавров и Тиллерсон провели встречу в Нью-Йорке


Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине. Об этом, как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договорённостей», — отметила она.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации