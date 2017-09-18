Лавров и Тиллерсон провели встречу в Нью-Йорке
Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине. Об этом, как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договорённостей», — отметила она.
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