В Нью-Йорке открывается инициированный Трампом саммит по реформам в ООН

Саммит по реформам в ООН, инициированный президентом США Дональдом Трампом, открывается в понедельник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. О том, что глава Белого дома серьезно настроен добиться изменений в деятельности ООН, рассказали в пятницу на спецбрифинге для журналистов постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли и помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как подчеркнула Хейли, предложения по реформам в ООН, которые выдвинула администрация Трампа, "поддержали 120 государств". По ее словам, "120 стран - впечатляющая цифра", и все они примут участие в однодневной встрече с целью обсуждения данных предложений. Макмастер в свою очередь отметил, что Трамп на саммите "выразит поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по реформам".

Хейли кратко обозначила две темы, которые в числе прочих будут обсуждаться на саммите: необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) и повышение эффективности миротворческих операций.

Гутерриш, как сообщили в секретариате ООН, получил приглашение и считает предстоящий форум "очень важным мероприятием".



