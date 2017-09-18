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Каро Пайлан рад находиться в Армении


Депутат парламента  Турции Каро Пайлан рад находиться в Армении. Перед началом работы VI  Форума  Армения-Диаспора он побеседовал с журналистами.

«Я очень рад находиться в Армении. На этот раз я здесь как делегат», -как  передает Арменпресс, сказал Пайлан.

Он отказался отвечать на вопросы, объяснив это тем, что на днях выступит с развернутой  пресс-конференцией.



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