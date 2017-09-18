Депутат парламента Турции Каро Пайлан рад находиться в Армении. Перед началом работы VI Форума Армения-Диаспора он побеседовал с журналистами.

«Я очень рад находиться в Армении. На этот раз я здесь как делегат», -как передает Арменпресс, сказал Пайлан.

Он отказался отвечать на вопросы, объяснив это тем, что на днях выступит с развернутой пресс-конференцией.