На VI Форуме Армения-Диаспора впервые участвуют делегации из Эфиопии, Судана и Малайзии

Выступлением министра Диаспоры РА Грануш Акопян открылся VI Форум Армения-Диаспора. Она отметила, что сегодня будут подведены итоги V Форума и намечены дальнейшие шаги.

«Спасибо, всем, кто принял наше приглашение участвовать в этой крупной всеармянской площадке. Прошло три года с прошлого форума, за это время мы определили наши замечания, приоритеты. Министерство Диаспоры совместно с разными ведомствами и духовными структурами разработало множество программ, инициатив, призванных укрепить связь Диаспора-Армения», - как передает Арменпресс, сказала министр.

Она сообщила, что вместе с многочисленными делегациями в этом году в VI Форуме Армения-Диаспора впервые участвуют делегации из Эфиопии, Судана и Малайзии.

«В этом году участвуют 1800 армянских представителей из 71 страны. Крупные делегации из США, Аргентины, Франции, Ирана, России, Грузии, Турции и Арцаха. Среди участников – аккредитованные в Армении послы, министры из разных стран, представители местных властей. Убеждена: с вашими практическими советами, реалистичными предложениями мы обогатим сотрудничество Армения-Диаспора и стимулируем его развитие», - отметила Грануш Акопян.