Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

На VI Форуме Армения-Диаспора впервые участвуют делегации из Эфиопии, Судана и Малайзии


Выступлением министра Диаспоры  РА  Грануш Акопян открылся VI  Форум  Армения-Диаспора. Она  отметила, что сегодня  будут подведены  итоги V Форума  и намечены дальнейшие шаги.

«Спасибо, всем, кто принял наше приглашение участвовать в  этой крупной всеармянской площадке. Прошло три года  с  прошлого форума, за это время мы определили наши замечания, приоритеты. Министерство Диаспоры совместно с разными ведомствами и духовными структурами разработало множество программ, инициатив, призванных укрепить связь Диаспора-Армения», - как  передает Арменпресс, сказала министр.

Она сообщила, что  вместе  с многочисленными делегациями в  этом году в VI  Форуме  Армения-Диаспора впервые  участвуют делегации из Эфиопии, Судана и Малайзии.

«В этом году участвуют 1800 армянских представителей  из 71 страны. Крупные делегации   из США, Аргентины, Франции, Ирана, России, Грузии, Турции и Арцаха. Среди участников – аккредитованные  в  Армении послы, министры  из разных стран, представители местных властей. Убеждена: с вашими практическими советами, реалистичными предложениями мы  обогатим сотрудничество Армения-Диаспора и стимулируем его развитие», - отметила  Грануш Акопян.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации