Стартовал VI Форум Армения-Диаспора - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В ереванском СКК им. Карена Демирчяна стартовал VI Форум Армения-Диаспора.

Как передает Арменпресс, на открытии с приветственным словом выступит министр Диаспоры РА Грануш Акопян, затем Католикос всех армян Гарегин II, после чего состоится выступление президента Сержа Саргсяна.

Выступит также президент АрцахаБако Саакян, затем – Католикос Великого Дома Киликийского Арам I.

В рамках форума состоятся тематические заседания, посвященные перспективам развития Армении, особенности официальной политики Армении в условиях современных вызовов, повестка внешней политики и др.

Состоятся также совещания рабочей группы по вопросам создания Всеармянского совета и дальнейшего сотрудничества Армения-Диаспора.