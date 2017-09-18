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Стартовал VI Форум Армения-Диаспора - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


В ереванском СКК им. Карена Демирчяна  стартовал VI  Форум  Армения-Диаспора.

Как  передает Арменпресс, на открытии с приветственным словом выступит министр Диаспоры  РА  Грануш Акопян, затем Католикос всех армян Гарегин II, после  чего состоится выступление  президента  Сержа  Саргсяна.

Выступит также президент АрцахаБако Саакян, затем – Католикос Великого Дома  Киликийского Арам I.

В  рамках форума состоятся тематические заседания, посвященные перспективам развития  Армении, особенности  официальной  политики Армении в  условиях современных вызовов, повестка внешней  политики и др.

Состоятся также совещания  рабочей  группы по вопросам создания  Всеармянского совета и дальнейшего сотрудничества Армения-Диаспора.



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