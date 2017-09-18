Стартовал VI Форум Армения-Диаспора - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В ереванском СКК им. Карена Демирчяна стартовал VI Форум Армения-Диаспора.
Как передает Арменпресс, на открытии с приветственным словом выступит министр Диаспоры РА Грануш Акопян, затем Католикос всех армян Гарегин II, после чего состоится выступление президента Сержа Саргсяна.
Выступит также президент АрцахаБако Саакян, затем – Католикос Великого Дома Киликийского Арам I.
В рамках форума состоятся тематические заседания, посвященные перспективам развития Армении, особенности официальной политики Армении в условиях современных вызовов, повестка внешней политики и др.
Состоятся также совещания рабочей группы по вопросам создания Всеармянского совета и дальнейшего сотрудничества Армения-Диаспора.