СМИ: американских туристов облили соляной кислотой на вокзале в Марселе

Неизвестная женщина на вокзале Сент-Шарль в Марселе облила в воскресенье четверых американских туристов соляной кислотой. Как сообщает газета La Provence, двоим гражданам США жидкость попала на лицо, они госпитализированы.

Арменпресс со ссылкой на ТАСС передает, что по данным издания, совершившая нападение не пыталась скрыться с места преступления, ее задержала полиция.

Стражи порядка охарактеризовали поведение женщины как "неуравновешенное", добавив, что речь о террористической атаке не идет.

Фото - agentika.com