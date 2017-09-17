Время в Ереване: 11:07:36,   17 Сентябрь

СМИ: американских туристов облили соляной кислотой на вокзале в Марселе


Неизвестная женщина на вокзале Сент-Шарль в Марселе облила в воскресенье четверых американских туристов соляной кислотой. Как сообщает газета La Provence, двоим гражданам США жидкость попала на лицо, они госпитализированы.

Арменпресс со ссылкой на ТАСС передает, что по данным издания, совершившая нападение не пыталась скрыться с места преступления, ее задержала полиция.

Стражи порядка охарактеризовали поведение женщины как "неуравновешенное", добавив, что речь о террористической атаке не идет.


Фото - agentika.com


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации