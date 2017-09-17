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Президент РА Серж Саргсян прибыл с рабочим визитом в Туркменистан


Президент РА Серж Саргсян 17 сентября прибыл с рабочим визитом в Туркменистан – для  участия в  открытии V Азиатских игр в  Ашхабаде.

Перед этим состоялась встреча Сержа Саргсяна с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Гурбангулы Бердымухаммедов поблагодарил Сержа Саргсяна за принятие  приглашения. Серж Саргсян выразил надежду, что организованные на  высоком уровне  Азиатские  игры пройдут успешно и будут созвучны девизу Игр.  Гурбангулы Бердымухаммедов отметил важность спорта  и  олимпийского движения в укреплении межгосударственных связей, дружбы  и взаимопонимания  между  народами. Президент Туркменистана выразил уверенность, что это поможет и ООН в ее стратегии всеобщего стабильного развития.

Президенты обсудили армяно-туркменские  отношения в  разных сферах, в том числе – в  сфере энергетики, транспорта, а также рассмотрели вопросы развития сотрудничества, коснулись хода  выполнения  договоренностей, достигнутых во время недавней  встречи президентов в Ереване. 

Вечером, после  встречи, Серж Саргсян вместе с главами других делегаций будет присутствовать на приеме, устроенном президентом Туркменистана в Торгово-промышленной  палате.

Открытие  V Азиатских игр состоится на Олимпийском стадионе в  Ашхабаде.

В Играх участвуют более 5000 спортсменов  из 60 стран, которые померятся силами в  21 виде  спорта.

Девиз V Азиатских игр  «Здоровье. Воодушевление. Дружба».



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