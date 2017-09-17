Президент РА Серж Саргсян прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент РА Серж Саргсян 17 сентября прибыл с рабочим визитом в Туркменистан – для участия в открытии V Азиатских игр в Ашхабаде.

Перед этим состоялась встреча Сержа Саргсяна с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Гурбангулы Бердымухаммедов поблагодарил Сержа Саргсяна за принятие приглашения. Серж Саргсян выразил надежду, что организованные на высоком уровне Азиатские игры пройдут успешно и будут созвучны девизу Игр. Гурбангулы Бердымухаммедов отметил важность спорта и олимпийского движения в укреплении межгосударственных связей, дружбы и взаимопонимания между народами. Президент Туркменистана выразил уверенность, что это поможет и ООН в ее стратегии всеобщего стабильного развития.

Президенты обсудили армяно-туркменские отношения в разных сферах, в том числе – в сфере энергетики, транспорта, а также рассмотрели вопросы развития сотрудничества, коснулись хода выполнения договоренностей, достигнутых во время недавней встречи президентов в Ереване.

Вечером, после встречи, Серж Саргсян вместе с главами других делегаций будет присутствовать на приеме, устроенном президентом Туркменистана в Торгово-промышленной палате.

Открытие V Азиатских игр состоится на Олимпийском стадионе в Ашхабаде.

В Играх участвуют более 5000 спортсменов из 60 стран, которые померятся силами в 21 виде спорта.

Девиз V Азиатских игр «Здоровье. Воодушевление. Дружба».