Член национальной сборной РА Руслан Корьян участвовал в очередной игре «СКА-Хабаровск».

Как передает Арменпресс, в рамках 10 тура первенства России «СКА-Хабаровск» встречался с командой «Ахмат Грозный». Игра закончилась со счетом 2:2.

Член национальной сборной РА Руслан Корьян был в стартовом составе, но на 67 минуте был заменен.

По итогам этого тура у «СКА-Хабаровск» 8 очков, он на 14 месте.