Время в Ереване: 11:07:36,   17 Сентябрь

Руслан Корьян участвовал в  очередной  игре  «СКА-Хабаровск»


Член национальной  сборной РА Руслан Корьян участвовал в  очередной  игре  «СКА-Хабаровск».

Как  передает Арменпресс, в рамках 10 тура первенства России «СКА-Хабаровск» встречался с командой «Ахмат Грозный». Игра  закончилась со счетом 2:2.

Член национальной  сборной РА Руслан Корьян был в  стартовом составе, но на 67 минуте  был заменен.

По  итогам этого тура у «СКА-Хабаровск» 8 очков, он на 14 месте.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации