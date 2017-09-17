Ваан Бичахчян стал автором дубля
Член национальной сборной РА Ваан Бичахчян стал автором дубля.
Как передает Арменпресс, во 2-м дивизионе первенства Словакии «Жилина-2» принимала «Серед». Ваан Бичахчян отличился на 26 и 30 минутах, став автором дубля и результативного паса. Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу «Середа».
После этого поражения «Жилина-2» делит 2-3 места в турнирной таблице.
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