Член национальной сборной РА Ваан Бичахчян стал автором дубля.

Как передает Арменпресс, во 2-м дивизионе первенства Словакии «Жилина-2» принимала «Серед». Ваан Бичахчян отличился на 26 и 30 минутах, став автором дубля и результативного паса. Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу «Середа».

После этого поражения «Жилина-2» делит 2-3 места в турнирной таблице.