Министр  ИД Армении принял председателя Центрального совета Ай Дата  

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 сентября принял председателя Центрального совета Ай Дата Акопа Тер-Хачатряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, стороны обсудили вопросы повестки VI Форума Армения-Диаспора.

Эдвард Налбандян и Акоп Тер-Хачатрян обсудили также вопросы, касающиеся сотрудничества МИД РА и офиса Ай Дата.