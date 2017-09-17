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Министр  ИД Армении принял председателя Центрального совета Ай Дата  


Министр  ИД Армении Эдвард Налбандян  17 сентября принял председателя Центрального совета Ай Дата Акопа Тер-Хачатряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА,  стороны  обсудили вопросы повестки   VI  Форума Армения-Диаспора.

Эдвард Налбандян и Акоп Тер-Хачатрян обсудили также вопросы, касающиеся сотрудничества МИД РА и офиса Ай Дата.



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