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Эдвард Налбандян и Гаро Пайлан обменялись мыслями относительно вопросов всеармянской  повестки


Министр  ИД Армении Эдвард Налбандян  17 сентября принял депутата парламента  Турции Гаро Пайлана, прибывшего в  Армению для  участия  в   VI  Форуме Армения-Диаспора.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА,  Эдвард Налбандян отметил, что в Армении с интересом наблюдают за деятельностью Пайлана, считая важным его участие во всеармянском форуме.

Эдвард Налбандян и Гаро Пайлан обменялись мыслями относительно вопросов всеармянской  повестки.

Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся разрешения  региональных проблем.



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