Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 сентября принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана, прибывшего в Армению для участия в VI Форуме Армения-Диаспора.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян отметил, что в Армении с интересом наблюдают за деятельностью Пайлана, считая важным его участие во всеармянском форуме.

Эдвард Налбандян и Гаро Пайлан обменялись мыслями относительно вопросов всеармянской повестки.

Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся разрешения региональных проблем.