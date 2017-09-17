Эдвард Налбандян и Гаро Пайлан обменялись мыслями относительно вопросов всеармянской повестки
16:11, 17 Сентябрь, 2017
Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 сентября принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана, прибывшего в Армению для участия в VI Форуме Армения-Диаспора.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян отметил, что в Армении с интересом наблюдают за деятельностью Пайлана, считая важным его участие во всеармянском форуме.
Эдвард Налбандян и Гаро Пайлан обменялись мыслями относительно вопросов всеармянской повестки.
Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся разрешения региональных проблем.