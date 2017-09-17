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ЗПЧ РА считает азербайджанский «черный список» частью армянофобской  политики, не имеющей легитимного обоснования


ЗПЧ РА Арман Татоян распространил заявление по поводу армянофобской   азербайджанской политики, направленной не  только против  армян, но и людей, имеющих к  армянам какое-то отношение, что находит свое  уродливое  выражение в  пресловутом явлении, именуемом  «черный список».   

В заявлении, направленном в  Арменпресс, отмечено: «Записи блогера  Александра Лапшина, сделанные им в соцсетях после  освобождения из азербайджанской тюрьмы, лишний  раз доказывают, что азербайджанская армянофобия  имеет крепкие  корни, осуществляется при высоком государственном покровительстве и направлена против  представителей  армянской  национальности. Результатом этой  политики стало то, что  считаются делом чести и поощряются репрессии и выражение ненависти не  только против  армян, но и людей, имеющих к  армянам какое-то отношение. Совершенно очевидно, что  «черный список» - это  часть армянофобской  политики Азербайджана. 

После  опубликования сведений  об аресте  Лапшина в Минске омбудсмен РА  немедленно представил эти соображения  в  международные структуры. Представитель ОБСЕ  по свободе  слова, представитель ЕБПЧ представили свои позиции в связи с экстрадицией Лапшина: представитель ОБСЕ отметил, что в случае выдачи Лапшина азербайджанской  стороне он удостоится несправедливого к  себе  отношения – в виде  мести за его журналистскую деятельность, в том числе  и  по Нагорному  Карабаху.  

По мнению представителя ЕБПЧ, экстрадиция Лапшина – угроза основы основ европейских ценностей – свободе  слова и правам человека. 

Визиты  и деятельность международных деятелей в  Арцахе  считались и будут считаться правомерными. Неутомимой и упорной  работой  мы  добьемся того, что мир признает арцахскую часть нашей  родины. Правовому  уничтожению подлежит и пресловутый  азербайджанский  «черны список» - ибо это часть армянофобской  политики, не имеющая легитимного обоснования».

 



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