ЗПЧ РА считает азербайджанский «черный список» частью армянофобской  политики, не имеющей легитимного обоснования

ЗПЧ РА Арман Татоян распространил заявление по поводу армянофобской азербайджанской политики, направленной не только против армян, но и людей, имеющих к армянам какое-то отношение, что находит свое уродливое выражение в пресловутом явлении, именуемом «черный список».

В заявлении, направленном в Арменпресс, отмечено: «Записи блогера Александра Лапшина, сделанные им в соцсетях после освобождения из азербайджанской тюрьмы, лишний раз доказывают, что азербайджанская армянофобия имеет крепкие корни, осуществляется при высоком государственном покровительстве и направлена против представителей армянской национальности. Результатом этой политики стало то, что считаются делом чести и поощряются репрессии и выражение ненависти не только против армян, но и людей, имеющих к армянам какое-то отношение. Совершенно очевидно, что «черный список» - это часть армянофобской политики Азербайджана.

После опубликования сведений об аресте Лапшина в Минске омбудсмен РА немедленно представил эти соображения в международные структуры. Представитель ОБСЕ по свободе слова, представитель ЕБПЧ представили свои позиции в связи с экстрадицией Лапшина: представитель ОБСЕ отметил, что в случае выдачи Лапшина азербайджанской стороне он удостоится несправедливого к себе отношения – в виде мести за его журналистскую деятельность, в том числе и по Нагорному Карабаху.

По мнению представителя ЕБПЧ, экстрадиция Лапшина – угроза основы основ европейских ценностей – свободе слова и правам человека.

Визиты и деятельность международных деятелей в Арцахе считались и будут считаться правомерными. Неутомимой и упорной работой мы добьемся того, что мир признает арцахскую часть нашей родины. Правовому уничтожению подлежит и пресловутый азербайджанский «черны список» - ибо это часть армянофобской политики, не имеющая легитимного обоснования».