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Выписаны из больницы пострадавшие в  ДТП Грузии армяне – водитель и пассажирка


17 сентября в 11:08 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что из департамента ЧС МВД Грузии получена информация,  что  16 сентября в 02:44 часов в  местечке Арша Казбекского района, произошло ДТП: автомобиль ВАЗ-2104 с (транзитным) г/н H-8187 (водитель Саро Затян) врезался в остановку для  пассажиров.

Водитель и пассажирка Нарине  Наапетян доставлены  в  больницу, откуда  были выписаны  после  того как получили соответствующую медпомощь.



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