Выписаны из больницы пострадавшие в  ДТП Грузии армяне – водитель и пассажирка

17 сентября в 11:08 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что из департамента ЧС МВД Грузии получена информация, что 16 сентября в 02:44 часов в местечке Арша Казбекского района, произошло ДТП: автомобиль ВАЗ-2104 с (транзитным) г/н H-8187 (водитель Саро Затян) врезался в остановку для пассажиров.

Водитель и пассажирка Нарине Наапетян доставлены в больницу, откуда были выписаны после того как получили соответствующую медпомощь.