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Полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро


Британская полиция задержала второго подозреваемого в рамках расследования теракта в метро Лондона, в результате которого получили ранения 29 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"Второй человек был арестован детективами, расследующими теракт на "Парсонс грин", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере лондонской полиции.

В результате взрыва на станции метро "Парсонс грин" в пятницу 15 сентября пострадали не менее 29 человек. В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.

Накануне в районе города Дувра был взят под стражу первый подозреваемый - 18-летний молодой человек.



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