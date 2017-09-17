Полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро

Британская полиция задержала второго подозреваемого в рамках расследования теракта в метро Лондона, в результате которого получили ранения 29 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"Второй человек был арестован детективами, расследующими теракт на "Парсонс грин", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере лондонской полиции.

В результате взрыва на станции метро "Парсонс грин" в пятницу 15 сентября пострадали не менее 29 человек. В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.

Накануне в районе города Дувра был взят под стражу первый подозреваемый - 18-летний молодой человек.