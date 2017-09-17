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Министры  ИД Армении и Индонезии обменялись посланиями по случаю 25-летия  установления дипломатических отношений


Министры  ИД Армении и Индонезии – Эдвард Налбандян и Ретно Марсуди обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия  установления дипломатических отношений между  Арменией и Индонезией.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив: «Министр ИД РА Налбандян в  своем послании отметил, что в  течение  25 лет совместными усилиями заложена надежная основа развития  межгосударственных отношений и углубления  дружеских связей между  двумя народами».

Высоко оценивая проделанную работу в атмосфере взаимного доверия, уважения и сотрудничества, министр Налбандян выразил уверенность, что отмеченная  в  последние  годы активизация  отношений продолжится и впредь, способствуя расширению армяно-индонезийской  повестки. 

Эдвард Налбандян также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества в международных структурах, особенно в  ООН, заявив, что углубление  этого сотрудничества будет способствовать  установлению мира  и безопасности как  в  регионе, так и в мире.

Министр ИД   Индонезии  Ретно Марсуди, поздравив с 25-летием  установления дипломатических отношений между  Арменией и Индонезией, отметил, что за эти годы двусторонние отношения, зиждущиеся на  взаимном уважении, равенстве  и дружбе, значительно укрепились и углубились. 

Отметив, что потенциал обеих стран еще не  использован сполна, Ретно Марсуди выразил уверенность, что наши страны  могут  расширить отношения в  сферах, представляющих взаимный  интерес, и довести их до качественно нового, более высокого уровня.

В заключение министр ИД   Индонезии  Ретно Марсуди выразил уверенность, что 25-летний юбилей  установления дипломатических отношений между  Арменией и Индонезией придаст новый импульс укреплению дружбы и сотрудничества двух наших стран».



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