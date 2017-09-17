Министры  ИД Армении и Индонезии обменялись посланиями по случаю 25-летия  установления дипломатических отношений

Министры ИД Армении и Индонезии – Эдвард Налбандян и Ретно Марсуди обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Индонезией.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив: «Министр ИД РА Налбандян в своем послании отметил, что в течение 25 лет совместными усилиями заложена надежная основа развития межгосударственных отношений и углубления дружеских связей между двумя народами».

Высоко оценивая проделанную работу в атмосфере взаимного доверия, уважения и сотрудничества, министр Налбандян выразил уверенность, что отмеченная в последние годы активизация отношений продолжится и впредь, способствуя расширению армяно-индонезийской повестки.

Эдвард Налбандян также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества в международных структурах, особенно в ООН, заявив, что углубление этого сотрудничества будет способствовать установлению мира и безопасности как в регионе, так и в мире.

Министр ИД Индонезии Ретно Марсуди, поздравив с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Индонезией, отметил, что за эти годы двусторонние отношения, зиждущиеся на взаимном уважении, равенстве и дружбе, значительно укрепились и углубились.

Отметив, что потенциал обеих стран еще не использован сполна, Ретно Марсуди выразил уверенность, что наши страны могут расширить отношения в сферах, представляющих взаимный интерес, и довести их до качественно нового, более высокого уровня.

В заключение министр ИД Индонезии Ретно Марсуди выразил уверенность, что 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Арменией и Индонезией придаст новый импульс укреплению дружбы и сотрудничества двух наших стран».