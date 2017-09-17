Араик  Арутюнян участвовал в IV Фестивале  вина в селе Тох

И.о. главы правительства Арцаха Араик Арутюнян 16 сентября участвовал в IV Фестивале вина в селе Тох Гадрутского района. Фестиваль организован Министерством экономики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Арцаха, Араик Арутюнян осмотрел павильоны и ознакомился с ассортиментом представленных вин. У производителей он поинтересовался условиями работы, производства и реализации товара.

«Виноделие исстари было традиционным промыслом в Арцахе, и в советское время арцахские вина снискали заслуженную славу в пространстве СССР. Радостно осознавать, что эта традиция не утрачена, а с обретением независимости успешно развивается. Учитывая географию экспорта, можем смело утверждать: арцахское вино имеет свое место на мировом рынке»,- сказал Араик Арутюнян, добавив, что правительство и далее будет вести политику развития данной сферы.