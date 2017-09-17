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Араик  Арутюнян участвовал в IV Фестивале  вина в селе Тох


И.о. главы правительства Арцаха Араик  Арутюнян 16 сентября участвовал в IV Фестивале  вина в селе Тох Гадрутского района. Фестиваль организован Министерством экономики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства Арцаха, Араик  Арутюнян осмотрел павильоны и ознакомился с ассортиментом представленных вин. У производителей он поинтересовался условиями работы, производства и реализации товара. 

«Виноделие исстари было традиционным промыслом в Арцахе, и в  советское  время арцахские  вина снискали заслуженную славу  в пространстве СССР. Радостно  осознавать, что эта  традиция не утрачена, а с обретением независимости успешно развивается. Учитывая географию экспорта, можем смело утверждать: арцахское  вино имеет свое  место на мировом рынке»,- сказал Араик  Арутюнян, добавив, что правительство и далее будет вести политику развития  данной  сферы.



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