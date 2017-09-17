Время в Ереване: 11:07:36,   17 Сентябрь

В Армении потеплеет на 2-3 градуса


18-22 сентября на всей территории  Армении ожидается  высокая степень пожароопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 18-22 сентября в республике ожидается погода  без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

19-20 сентября температура повысится  на 2-3 градуса.

В Ереване 18-22 сентября  также погода ожидается без осадков.



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