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Глава СК принял участие  в  церемонии открытия  нового административного здания Мартунинского следственного отдела


16 сентября председатель Следственного комитета РА Агван Овсепян принял участие  в  церемонии открытия  нового административного здания Мартунинского следственного отдела Гегаркуникского областного следственного управления. На открытии присутствовал и губернатор области Карен Ботоян.

В 2017г. под административный  корпус было выделение здание по адресу  Мартуни, ул. Нжде, 3. На капитальный  ремонт было выделено и освоено 11.226.429 драмов.

Здание оснащено современным оборудованием, интернетом и внутренней компьютерной  связью. 

За добросовестное  выполнение служебных обязанностей приказом председателя  СК РА  начальник Мартунинского следственного отдела Гегаркуникского областного следственного управления Артур Авакян награжден медалью «За добросовестную службу» 4 степени и денежной  премией в размере месячной  зарплаты.

СК РА продолжает последовательно улучшать рабочие  условия региональных отделений, что способствует повышению эффективности работы органов.

С октября  2014г. по сей  день капитально отремонтированы здания  СК Сюника, Котайка, Арагацотна, Вайоц дзора, Масисского отделения, Гегаркуникского следственного управления, Варденисского следственного управления, Ереванского городского следственного управления, Арабкирского и Шенгавитского административных отделений следственного управления.



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