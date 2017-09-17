Глава СК принял участие  в  церемонии открытия  нового административного здания Мартунинского следственного отдела

16 сентября председатель Следственного комитета РА Агван Овсепян принял участие в церемонии открытия нового административного здания Мартунинского следственного отдела Гегаркуникского областного следственного управления. На открытии присутствовал и губернатор области Карен Ботоян.

В 2017г. под административный корпус было выделение здание по адресу Мартуни, ул. Нжде, 3. На капитальный ремонт было выделено и освоено 11.226.429 драмов.

Здание оснащено современным оборудованием, интернетом и внутренней компьютерной связью.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей приказом председателя СК РА начальник Мартунинского следственного отдела Гегаркуникского областного следственного управления Артур Авакян награжден медалью «За добросовестную службу» 4 степени и денежной премией в размере месячной зарплаты.

СК РА продолжает последовательно улучшать рабочие условия региональных отделений, что способствует повышению эффективности работы органов.

С октября 2014г. по сей день капитально отремонтированы здания СК Сюника, Котайка, Арагацотна, Вайоц дзора, Масисского отделения, Гегаркуникского следственного управления, Варденисского следственного управления, Ереванского городского следственного управления, Арабкирского и Шенгавитского административных отделений следственного управления.