Армянская Апостольская церковь отмечает праздник Воздвижения Святого Креста (Хачверац)

В этом году 17 сентября Армянская Апостольская церковь отмечает праздник Святого Креста – последний, 5-й календарный праздник Сурб Хач или Хачверац. Это самый важный из праздников Креста, поскольку он посвящен его возвращению, возвышению и восславлению.

Как передает Арменпресс, праздник Святого Креста отмечается в промежуток 11-17 сентября в воскресенье, после чего в понедельник – мерелоц.

В беседе с журналистами предводитель церкви в общине Эребуни отец Згон Абрамян посоветовал вспомнить и традиции паломничества, связанные с этим праздником.

«Праздник воздвижения Креста – это праздник всего христианского мира. В 310г. персидский царь Хосров унес из Иерусалима Крест, на котором был распят Христос. В 628г. император Ираклий, начав войну с персами при содействии армянских войск, победил. Крест некоторое время оставался в городе Карин. На этом месте забил родник, распустился базилик, было много случаев исцеления. 14 сентября Крест был возвращен на Голгофу. Это событие стало одним из календарных праздников», - рассказал святой отец.

Празднику предшествует пятидневный пост, когда можно есть только хлеб и виноград, фрукты. В день праздника в церкви зажаривают козленка и раздают пастве. В разных районах Армении праздник отмечался по-своему», - сказал Згон Абрамян.

В этот день в церкви служат литургию, освящается базилик. Вечером также происходит богослужение.

В 610г. персидский царь Хосров напал на Византию. В 614г. персы вошли в Иерусалим. Многие были преданы огню и мечу, еще больше – взяты в плен. Среди них был и патриарх Иерусалима Закария. Персы ворвались в храм Св.Воскресения и захватили Крест Господень. Позднее Крест нашла мать императора Константина Елена.

После долгих лет войны византийцы, под предводительством императора Ираклия, одержали победу над персами и освободили Св. Крест (628г.). В этих событиях принимали участие и армянские отряды во главе с правителем Византийской Армении Мжежем Гнуни. Освобожденное Древо Креста было торжественно, в сопровождении процессий и служб в церквах, пронесено через Армению в Константинополь, а затем в Иерусалим.

Крест для христиан является гордостью и символом могущества Бога, на котором была пролита невинная кровь Христа. Иисус на Кресте показал свою безграничную любовь к людям, и Крест для христиан стал залогом надежды, любви и спасения.