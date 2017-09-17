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Армянская Апостольская церковь отмечает праздник Воздвижения Святого Креста (Хачверац)


В этом году 17 сентября Армянская Апостольская церковь отмечает праздник Святого Креста – последний, 5-й календарный  праздник  Сурб Хач или Хачверац. Это самый  важный  из праздников Креста, поскольку  он посвящен его возвращению, возвышению и восславлению.

Как передает Арменпресс, праздник  Святого Креста отмечается в промежуток  11-17 сентября в воскресенье, после чего в  понедельник – мерелоц.

В беседе с журналистами предводитель церкви в общине  Эребуни отец Згон Абрамян посоветовал вспомнить и традиции паломничества, связанные с этим праздником. 

«Праздник воздвижения  Креста – это праздник  всего христианского мира. В 310г. персидский  царь Хосров унес из Иерусалима Крест, на котором был распят Христос. В 628г. император Ираклий, начав войну с  персами при содействии армянских войск, победил. Крест некоторое  время оставался в городе  Карин. На этом месте  забил родник, распустился базилик, было много случаев исцеления. 14 сентября  Крест был возвращен на Голгофу. Это событие стало одним из календарных праздников», - рассказал святой  отец. 

Празднику предшествует пятидневный пост, когда можно есть только хлеб и виноград, фрукты. В день праздника в церкви зажаривают козленка и раздают пастве.  В разных районах Армении праздник  отмечался по-своему», - сказал Згон Абрамян.

В этот день в церкви служат  литургию, освящается базилик. Вечером также происходит богослужение. 

В 610г. персидский  царь Хосров напал на Византию. В 614г. персы вошли в Иерусалим. Многие  были преданы огню и мечу, еще больше – взяты в  плен. Среди них был и патриарх Иерусалима Закария.  Персы  ворвались в  храм Св.Воскресения и захватили Крест Господень. Позднее Крест нашла  мать императора  Константина Елена. 

После долгих лет войны византийцы, под предводительством императора Ираклия,  одержали победу над персами и освободили Св. Крест (628г.). В этих событиях принимали участие и армянские отряды во главе с правителем Византийской Армении Мжежем Гнуни. Освобожденное Древо Креста было торжественно, в сопровождении процессий и служб в церквах, пронесено через Армению в Константинополь, а затем в Иерусалим.

Крест для христиан является гордостью и символом могущества Бога, на котором была пролита невинная кровь Христа. Иисус на Кресте показал свою безграничную любовь к людям, и Крест для христиан стал залогом надежды, любви и спасения.



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