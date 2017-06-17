Анонс мероприятий на18сентября
16:50, Сентябрь 16, 2017
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- 16:50 Анонс мероприятий на18сентября
- 16:34 Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси за шпионаж в пользу Катара
- 16:28 Ни один «черный список» не закроет Арцах от международной общественности – Станислав Тарасов
- 16:17 Анонс мероприятий на 17сентября
- 16:13 Президент Серж Саргсян посетит Туркменистан с рабочим визитом
- 15:41 В парламенте Австрии нашли бюсты Гитлера и картины с его изображением
- 15:37 На предстоящей сессии ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов поднимет вопрос об армянофобской политике Азербайджана
- 14:53 В этом году премии имени Гранта Динка удостоились турецкий правозащитник и китайский художник
- 14:30 В ближайшие 5 днейожидается высокая степень пожароопасности
- 14:24 За прошедшую неделю на линии соприкосновения сохранялась относительно спокойная ситуация
- 13:47 В деле защиты озонового слоя Армения перевыполняет свои обязанности
- 13:39 Иракские военные начали масштабную операцию против ИГ у границы Сирии
- 13:35 Охота на ведьм в Азербайджане ничего хорошего не сулит самой стране – Рубен Меликян
- 13:08 АразОзбилис перешел во вторую команду «Бешикташ»
- 12:59 Александр Лапшин рассказал о самом жестоком дне в азербайджанской тюрьме
- 12:36 Меркель: Германия еще больше ограничит экономическое сотрудничество с Турцией
- 12:21 МОК не гарантирует включение тяжелой атлетики в программу Игр-2024
- 12:08 Полиция Лондона выявила подозреваемого в подготовке взрыва в метро
- 12:04 Лапшин поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара
- 11:36 В Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии
- 11:29 Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»
- 11:08 Армению посетит беспрецедентная делегация представителей Конгресса США
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- 10:45 Американские индексы выросли - 15-09-17
- 10:44 Цены на цветные металлы - 15-09-17
- 10:43 Цены на драгоценные металлы снизились - 15-09-17
- 10:42 Цены на нефть выросли - 15-09-17
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- 15.09-21:36 Парламент Курдистана возобновил работу спустя два года после приостановки
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- 15.09-21:19 Макрон выступил за отмену эмбарго в отношении Катара в кратчайшие сроки
- 15.09-21:12 Глава МИД Арцаха принял участников проходящей в Степанакерте международной конференции
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