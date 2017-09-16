Ни один «черный список» не закроет Арцах от международной общественности – Станислав Тарасов

Абсурдная позиция Азербайджана порождает множество вопросов – эта страна теряет адекватность. В беседе с Арменпресс так сказал российский политолог Станислав Тарасов, комментируя первую запись Лапшина в сети после освобождения из азербайджанской тюрьмы.

«Дело Лапшина было вообще пустой, бесполезной затеей, и почему Азербайджан влез в него, я никак понять не могу. Думаю, он преследовал определенные цели, учитывая, что Лапшин был гражданином и России и Израиля, он лицо видное и его мнение может изменить общественное мнение. Азербайджану следует задуматься о своих действиях», - сказал он.

Тарасов подчеркнул, что ни один «черный список» не закроет Арцах от международной общественности. Этого не будет никогда. «Арцахпосещали и будут посещать журналисты, депутаты и политические деятели, поскольку, учитывая ситуацию в регионе, они просто обязаны это делать», - сказал Станислав Тарасов.