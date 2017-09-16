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Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси за шпионаж в пользу Катара


Апелляционный суд Египта подтвердил вердикт в отношении бывшего президента Мухаммеда Мурси, приговоренного к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС»

Сообщается, что суд не удовлетворил поданную обвиняемым апелляцию и вынес решение о пожизненном заключении, которое в республике равняется 25 годам.

Весной 2013 года в египетской столице прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки занимавшего в то время пост президента страны, одного из лидеров "Братьев-мусульман" Мурси. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили его с должности главы государства.

 

 



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