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Президент Серж Саргсян посетит Туркменистан с рабочим визитом


17 сентября президент РА Серж Саргсян посетит Туркменистан с рабочим визитом. Президент примет участие в открытии 5-х Азиатских игр в Ашгабаде,  на  которое его пригласил президент ГурбангулыБердымухаммедов во время  официального визита  в  Ереван 24 августа с.г.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.



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