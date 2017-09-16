Президент Серж Саргсян посетит Туркменистан с рабочим визитом

17 сентября президент РА Серж Саргсян посетит Туркменистан с рабочим визитом. Президент примет участие в открытии 5-х Азиатских игр в Ашгабаде, на которое его пригласил президент ГурбангулыБердымухаммедов во время официального визита в Ереван 24 августа с.г.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.