В этом году премии имени Гранта Динка удостоились турецкий правозащитник и китайский художник

В день рождения стамбульского журналиста, редактора армянской газеты «Акос» - 15 сентября, в Стамбуле состоялась церемония награждения премией Динка.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает demokrathaber.org.

В этом году премией Динка награждена турецкий правозащитник ЭренКекин и китайский художник, внесший значительный вклад в защиту прав человека Ай Вейвей.

ЭренКекин посчитала большой честью удостоиться этой премии и процитировала слова Динка:

«У живущих в этой стране постоянная дрожь в груди, как у голубя, но это не должно мешать достойно продолжать дело, которое мы взяли на себя. Спасибо, Грант, за твою любовь и храбрость, которые ты завещал нам», - сказала она.

Международная премия Динка с 2009г. ежегодно присуждается 2 лицам, которые в течение года отличились своим вкладом в построение мира - справедливого, свободного, чуждого идеям расизма и других дискриминаций, и были готовы ради этих идеалов поставить собственную жизнь под угрозу.

В составе жюри, в числе правозащитников, журналистов и деятелей культуры из разных стран, были канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян, супруга Динка – РакелДинк.