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В этом году премии имени Гранта Динка удостоились турецкий правозащитник и китайский художник


В день рождения стамбульского журналиста, редактора армянской  газеты  «Акос» - 15 сентября, в Стамбуле состоялась церемония  награждения  премией Динка.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает demokrathaber.org.

В этом году  премией  Динка награждена турецкий правозащитник ЭренКекин и китайский художник, внесший значительный вклад в защиту  прав человека Ай Вейвей.

ЭренКекин посчитала большой  честью удостоиться этой  премии и процитировала слова Динка:

«У живущих в этой  стране постоянная дрожь в груди, как у  голубя, но это не  должно мешать достойно продолжать дело, которое  мы  взяли на  себя. Спасибо, Грант, за твою любовь и храбрость, которые  ты  завещал нам», - сказала она.  

Международная премия  Динка с 2009г. ежегодно присуждается 2 лицам, которые в течение  года отличились своим вкладом в построение мира - справедливого, свободного,  чуждого идеям расизма  и других дискриминаций, и были готовы ради этих идеалов поставить собственную жизнь под угрозу.

В составе  жюри, в числе правозащитников, журналистов  и деятелей  культуры  из разных стран, были канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян, супруга Динка – РакелДинк.

 



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