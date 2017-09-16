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В ближайшие 5 днейожидается высокая степень пожароопасности


17-21 сентябряна всей территории  Армении ожидается погода безосадков.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС.

Температура  воздуха ночью 17-18 сентября понизится на 2-3градуса, 19-20 – на столько же повысится.

Министерство предупреждает также, что   в ближайшие  5 дней  в республикеожидается высокая степень пожароопасности.



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