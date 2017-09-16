В ближайшие 5 днейожидается высокая степень пожароопасности

17-21 сентябряна всей территории Армении ожидается погода безосадков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС.

Температура воздуха ночью 17-18 сентября понизится на 2-3градуса, 19-20 – на столько же повысится.

Министерство предупреждает также, что в ближайшие 5 дней в республикеожидается высокая степень пожароопасности.