За прошедшую неделю на линии соприкосновения сохранялась относительно спокойная ситуация
За промежуток времени 10-16 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сохранялась относительно спокойнаяситуация.
Каксообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за указанный период противник нарушал режим прекращения огня в основном стрельбой из стрелковых орудий разных калибров. В сторону армянских позиций произведено более1500 выстрелов.
Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой и продолжают бдительно нести боевую вахту.
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