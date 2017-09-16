За прошедшую неделю на линии соприкосновения сохранялась относительно спокойная ситуация

За промежуток времени 10-16 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сохранялась относительно спокойнаяситуация.

Каксообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за указанный период противник нарушал режим прекращения огня в основном стрельбой из стрелковых орудий разных калибров. В сторону армянских позиций произведено более1500 выстрелов.

Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой и продолжают бдительно нести боевую вахту.