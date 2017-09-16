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За прошедшую неделю на линии соприкосновения сохранялась относительно спокойная ситуация


За промежуток  времени 10-16 сентября на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сохранялась относительно  спокойнаяситуация.

Каксообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за указанный  период противник  нарушал режим прекращения огня  в основном стрельбой из стрелковых орудий  разных калибров. В сторону армянских позиций произведено более1500 выстрелов.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют ситуацией  на передовой и продолжают бдительно нести боевую вахту.



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