В деле защиты озонового слоя Армения перевыполняет свои обязанности. Об этом на пресс-конференции сказала национальный координатор по озоновому слою Минэкологии РА Лиана Караманян.

В 1987г. в Канаде ряд стран подписали Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.

«Армения включилась в этот процесс в 1999г. сегодня в РА происходит замена гидрохлорфторуглеводородов, которые разрушают озон. Армении, как и другим странам, выделена квота по данным веществам. Армения никогда не производила озоноразрушающие вещества», - сказала Лиана Караманян.

По ее словам, в прошлом году импорт составил 114 тонн, но полностью не был использован. Импортировано только 10%. Иными словами, страна перевыполняет свои обязанности по защите озонового слоя.

Лиана Каграманян утверждает, что именно благодаря действиям всех включенных в проект ООН стран сегодня озоновый слой начал восстанавливаться.