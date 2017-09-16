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В деле защиты озонового слоя Армения перевыполняет свои обязанности


В деле защиты  озонового слоя  Армения перевыполняет свои обязанности. Об этом на пресс-конференции сказала национальный координатор по озоновому  слою Минэкологии РА Лиана Караманян.

В 1987г. в Канаде ряд стран подписали  Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.

«Армения включилась в  этот процесс в 1999г.  сегодня  в  РА  происходит замена гидрохлорфторуглеводородов, которые  разрушают озон. Армении, как  и другим странам, выделена  квота по данным веществам. Армения  никогда не  производила озоноразрушающие вещества», - сказала  Лиана Караманян.

По ее словам, в  прошлом году импорт составил 114 тонн, но полностью не  был использован. Импортировано только 10%. Иными словами, страна перевыполняет свои обязанности по защите озонового слоя.

Лиана Каграманян утверждает, что именно благодаря действиям всех включенных в проект ООН стран сегодня  озоновый  слой начал восстанавливаться.



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