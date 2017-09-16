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Иракские военные начали масштабную операцию против ИГ у границы Сирии


Иракские военные начали масштабную операцию в западной провинции Анбар вблизи границы с Сирией с целью очистки района от террористов группировки ИГ.

 

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

 

"Силы армии и погранвойска начали масштабную операцию по освобождению населенного пункта Акашат и обеспечения безопасности на государственной границе севернее Акашата", — сообщил командующий Абдель-Амир Яралла.

 

 

 



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