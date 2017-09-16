Иракские военные начали масштабную операцию против ИГ у границы Сирии

Иракские военные начали масштабную операцию в западной провинции Анбар вблизи границы с Сирией с целью очистки района от террористов группировки ИГ.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «РИА Новости».

"Силы армии и погранвойска начали масштабную операцию по освобождению населенного пункта Акашат и обеспечения безопасности на государственной границе севернее Акашата", — сообщил командующий Абдель-Амир Яралла.