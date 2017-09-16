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Охота на ведьм в Азербайджане ничего хорошего не сулит самой стране – Рубен Меликян


Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян надеется, что Азербайджан отныне будет более благоразумным и прекратит охоту на ведьм, которая ничего хорошего не  сулит самой стране. Комментируя освобождение  блогера  Лапшина из азербайджанской  тюрьмы и его запись в блоге, Меликян отмечает в  словах Лапшина два любопытных обстоятельства. 

«Во-первых, уровень армянофобии не просто недопустим, а он все более растет. Во-вторых,  в Азербайджане  растет число исламских радикалов, что тоже тревожит – с учетом того, что исламизм бросает вызов всему  цивилизованному  человечеству», - сказал Меликян.

По его словам, очевидно определенное  противодействие, о чем свидетельствуют как  действия правозащитников, так и открытие «азербайджанской прачечной».

«Нам важно иметь соседа, верного определенным принципам, но увы…», - сказал омбудсмен.

 



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