Охота на ведьм в Азербайджане ничего хорошего не сулит самой стране – Рубен Меликян

Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян надеется, что Азербайджан отныне будет более благоразумным и прекратит охоту на ведьм, которая ничего хорошего не сулит самой стране. Комментируя освобождение блогера Лапшина из азербайджанской тюрьмы и его запись в блоге, Меликян отмечает в словах Лапшина два любопытных обстоятельства.

«Во-первых, уровень армянофобии не просто недопустим, а он все более растет. Во-вторых, в Азербайджане растет число исламских радикалов, что тоже тревожит – с учетом того, что исламизм бросает вызов всему цивилизованному человечеству», - сказал Меликян.

По его словам, очевидно определенное противодействие, о чем свидетельствуют как действия правозащитников, так и открытие «азербайджанской прачечной».

«Нам важно иметь соседа, верного определенным принципам, но увы…», - сказал омбудсмен.