Полузащитник национальной сборной Армении АразОзбилис перешел во вторую команду «Бешикташ».

Как передает Арменпресс, армянского футболиста периодически не объявляют в стартовый состав «Бешикташ».Озбилис перешел во вторую команду и теперь тренируется по индивидуальной программе.

Профессиональную карьеру Озбилис начал в Амстердаме – в «Аяксе». В 2012г. перешел в краснодарскую «Кубань», через год – в московский «Спартак». В 2016г. заключил контракт с «Бешикташ». С 2012г. – член национальной сборной Армении.