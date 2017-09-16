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АразОзбилис перешел во вторую команду «Бешикташ»


Полузащитник национальной сборной  Армении АразОзбилис перешел во вторую команду «Бешикташ».

Как передает Арменпресс, армянского футболиста периодически не  объявляют в  стартовый  состав «Бешикташ».Озбилис перешел во вторую команду и теперь тренируется по индивидуальной программе.

Профессиональную карьеру  Озбилис начал в Амстердаме – в «Аяксе». В 2012г. перешел в краснодарскую «Кубань», через год – в московский  «Спартак». В 2016г. заключил контракт с «Бешикташ». С 2012г. – член национальной сборной  Армении.



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