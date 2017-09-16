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Александр Лапшин рассказал о самом жестоком дне в азербайджанской тюрьме


Александр Лапшин на своей странице в Facebook рассказал о самом жестоком дне в азербайджанской  тюрьме, о пытках, об издевательствах, а также об азербайджанской лжи о якобы его попытке самоубийства.

Как  передает Арменпресс, Лапшин написал:

«Если оставить в сторону  случившееся в ночь на 10.09, когда азербайджанцы избили меня  и инсценировали «попытку самоубийства», чтобы  создать официальную причину  помилования и представить себя  этакими великодушными и участливыми людьми, то вот 3 апреля-2017 я действительно испытал настоящий страх и омерзение в азербайджанской  тюрьме. На протяжении всей ночи я слышал из соседней камеры  «Аллах акбар», что  по-азербайджански звучит «Аллах уачбар».

Лапшин утверждает, что причиной этих восклицаний был кровавый теракт в  петербургском метро, унесший  16 жизней.

«Хотя азербайджанские  власти истово отрицают растущее влияние возрождающегося в стране радикального шиизма, я хочу сказать: азербайджанские  тюрьмы  переполнены радикальными шиитами. Еще больше их на свободе, даже в в силовых структурах. Я все это видел собственными глазами и наблюдал за ними – в тюрьме они были повсюду и свободно передвигались по тюрьме», - пишет Лапшин.



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