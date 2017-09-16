Александр Лапшин рассказал о самом жестоком дне в азербайджанской тюрьме

Александр Лапшин на своей странице в Facebook рассказал о самом жестоком дне в азербайджанской тюрьме, о пытках, об издевательствах, а также об азербайджанской лжи о якобы его попытке самоубийства.

Как передает Арменпресс, Лапшин написал:

«Если оставить в сторону случившееся в ночь на 10.09, когда азербайджанцы избили меня и инсценировали «попытку самоубийства», чтобы создать официальную причину помилования и представить себя этакими великодушными и участливыми людьми, то вот 3 апреля-2017 я действительно испытал настоящий страх и омерзение в азербайджанской тюрьме. На протяжении всей ночи я слышал из соседней камеры «Аллах акбар», что по-азербайджански звучит «Аллах уачбар».

Лапшин утверждает, что причиной этих восклицаний был кровавый теракт в петербургском метро, унесший 16 жизней.

«Хотя азербайджанские власти истово отрицают растущее влияние возрождающегося в стране радикального шиизма, я хочу сказать: азербайджанские тюрьмы переполнены радикальными шиитами. Еще больше их на свободе, даже в в силовых структурах. Я все это видел собственными глазами и наблюдал за ними – в тюрьме они были повсюду и свободно передвигались по тюрьме», - пишет Лапшин.