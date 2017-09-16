Меркель: Германия еще больше ограничит экономическое сотрудничество с Турцией
12:36, 16 Сентябрь, 2017
Канцлер Германии Ангела Меркел заяавила, что Германия намерена еще больше ограничить экономическое сотрудничество с Турцией, чтобы добиться освобождения задержанных там соотечественников.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС».
"Нам придется еще больше свернуть экономическое сотрудничество с Турцией и пересмотреть проекты", - сказала Меркел.
Глава правительства выразила возмущение тем, что в Турции в лишении свободы до сих пор находятся многие граждане Германии.
По данным ФРГ, в Турции в лишении свободы содержатся более 50 граждан Германии.