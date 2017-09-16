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МОК не гарантирует включение тяжелой атлетики в программу Игр-2024


Глава МОК Томас Бах прокомментировал включение  тяжелой  атлетики в   программу Олимпиады-2020 и 2024 годов.

«Этот вид спорта будет в ОИ-2020 в Токио. Но нет никаких гарантий, что он будет в ОИ-2024 в Париже, - как передает Арменпресс, сказал Томас Бах.

После серии допинговых скандалов Международная федерация  тяжелой атлетики обсуждает вопрос о недопущении на предстоящее мировое  первенство атлетов из 10 стран – в том числе Армении, России, Китая, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Турции, Украины.



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