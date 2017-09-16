МОК не гарантирует включение тяжелой атлетики в программу Игр-2024

Глава МОК Томас Бах прокомментировал включение тяжелой атлетики в программу Олимпиады-2020 и 2024 годов.

«Этот вид спорта будет в ОИ-2020 в Токио. Но нет никаких гарантий, что он будет в ОИ-2024 в Париже, - как передает Арменпресс, сказал Томас Бах.

После серии допинговых скандалов Международная федерация тяжелой атлетики обсуждает вопрос о недопущении на предстоящее мировое первенство атлетов из 10 стран – в том числе Армении, России, Китая, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Турции, Украины.